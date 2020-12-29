«Британський» штам коронавірусу виявили у Пакистані

У вівторок на території Пакистану – у Карачі – підтвердили три випадки інфікування новим штамом коронавірусу, який спочатку виявили у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд.

Зазначається, що 12 осіб, які повернулися в Пакистан із Великої Британії, пройшли обов’язкове тестування на коронавірус. Із них шість зразків дали позитивний результат, а 3 показали 95% збігу з новим штамом коронавірусу.

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Наразі Департамент охорони здоров’я провінції продовжує встановлювати коло людей, котрі мали контакти з інфікованими.

Від початку пандемії в Пакистані зареєстровано понад 475 тисяч випадків зараження коронавірусом. У країні від вірусу померли майже 10 тисяч людей та ще понад 425 тисяч одужали.

Як відомо, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у багатьох країнах.