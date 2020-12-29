Індія підтвердила шість випадків «британського» штаму коронавірусу

В Індії підтвердили шість випадків більш заразного штаму COVID-19, вперше виявленого у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Усі шестеро повернулися з Великої Британії, наразі вони перебувають в ізоляції.

Близько 33 тисяч пасажирів прибули до Індії з Великої Британії за останній місяць. 114 з них дали позитивний тест на коронавірус - їх зразки були відправлені до десяти лабораторій для з'ясування геному вірусу.

Минулого тижня Індія приєдналася до списку багатьох країн, які призупинили польоти в і з Великої Британії на тлі виявлення там нового, більш заразного варіанта коронавірусу.

Експерти вважають, що новий штам значно заразніший, ніж його попередники, але не обов'язково більш небезпечний.

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Кілька інших країн, таких як Канада, Японія, Іспанія, Швеція і Франція, також підтвердили присутність на своїй території нового штаму вірусу.

На сьогодні Індія посідає друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус після США, у країні підтверджено понад 10 мільйонів випадків захворювання.