Індія підтвердила шість випадків «британського» штаму коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Усі шестеро повернулися з Великої Британії, наразі вони перебувають в ізоляції.
Близько 33 тисяч пасажирів прибули до Індії з Великої Британії за останній місяць. 114 з них дали позитивний тест на коронавірус - їх зразки були відправлені до десяти лабораторій для з'ясування геному вірусу.
Минулого тижня Індія приєдналася до списку багатьох країн, які призупинили польоти в і з Великої Британії на тлі виявлення там нового, більш заразного варіанта коронавірусу.
Експерти вважають, що новий штам значно заразніший, ніж його попередники, але не обов'язково більш небезпечний.
Кілька інших країн, таких як Канада, Японія, Іспанія, Швеція і Франція, також підтвердили присутність на своїй території нового штаму вірусу.
На сьогодні Індія посідає друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус після США, у країні підтверджено понад 10 мільйонів випадків захворювання.