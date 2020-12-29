Індонезія на два тижні закриває кордони

Влада Індонезії з 1 січня на два тижні заборонить в'їзд іноземцям, аби запобігти проникненню в країну нового штаму коронавірусу.

Про це заявила міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Раніше влада країни заборонила в'їзд усім приїжджим з Великої Британії та інших країн Європи, а також Австралії.

В Індонезії вже зафіксували майже 720 тис. випадків COVID-19, з них 21,5 тис. летальних.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/01. За даними науковців, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

За останніми даними Worldometer, у світі виявлено 81,585 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі майже 1,78 млн летальних, одужали 57,678 млн осіб.