Новий штам коронавірусу з ПАР дістався Австралії

На території Австралії підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу, який виявили цього місяця в ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SBS.

Зараженою є жінка зі штату Квінсленд. Міністерство охорони здоров'я країни це вже офіційно прокоментувало.

«У неї є новий вид коронавірусу, який був виявлений в Південній Африці, який вважається більш заразним», - сказала головний санітарний лікар Австралії Жаннетта Янг.

На днях цей новий штам вірусу також виявили в Японії.

Загалом в Австралії з початку пандемії підтвердили 28 350 випадків захворювання коронавірусом, у той час як у ПАР – понад 1 млн.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

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Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у низці країн, зокрема у Німеччині та Франції.