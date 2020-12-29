Білорусь починає COVID-щеплення російським «Супутником V»

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Супутник V».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

«Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким з огляду на особливості професії доводиться багато контактувати з людьми. Вакцинація проводитиметься в добровільному порядку», - оголосив міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

Вакцинація в Білорусі почалася дещо раніше запланованого терміну. Раніше глава МОЗ заявляв, що щеплення почнуть робити в січні.

Що стосується виробництва російської вакцини в Білорусі, то почати його планують у другому кварталі 2021 року. Для цих цілей будуть задіяні два майданчики «Білмедпрепаратів» у Мінську і потужності вітебського підприємства «БілВітуніфарм».

Загалом з початку пандемії в Білорусі підтверджено 188,5 тисячі випадків COVID-19. Білорусь стала першою закордонною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину.

Як повідомлялося, в середині серпня Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини проти коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона отримала назву "Супутник V".

Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

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МОЗ України заявило, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі або отримання російських вакцин проти коронавірусу не ведеться.

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