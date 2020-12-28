Більш як половина росіян не хочуть вакцинуватися «Спутником V»

58% жителів РФ не готові зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною «Спутник V», навіть якщо вакцинація буде безкоштовною.

Це випливає з даних опитування «Левада-центру», передає Укрінформ.

Готові вакцинуватися даною вакциною лише 38% громадян РФ. Ці дані співвідносяться з результатами опитувань «Левада-центру», що проводилися останні пів року. Так, у серпні це співвідношення становило 54% ​​на 38%, у жовтні - 59% на 36%.

Згідно з результатами нового опитування, 30% від тих, хто не готовий зробити щеплення, заявили, що хочуть дочекатися завершення випробувань вакцини. Ще приблизно стільки ж (29%) побоюються побічних ефектів, а у 12% є протипоказання. Ще 12% респондентів сказали, що не бачать сенсу робити щеплення від коронавірусу, а 10% в цілому виступають проти будь-яких щеплень.

За даними опитування, бояться інфікуватися коронавірусом 57%, не бояться - 41%.

За офіційними даними на 28 грудня, кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 3 млн осіб, померли від COVID-19 близько 54,5 тисячі пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, посол США в РФ Джон Салліван відмовився робити щеплення російською вакциною від коронавірусу «Спутник V».