«Британський» штам коронавірусу підтвердили в 11 жителів Нідерландів
Про це повідомляє NOS, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“У Нідерландах “британський” штам коронавірусу виявили в 11 осіб. Ідеться про п’ять випадків в Амстердамі, п’ять у Роттердамі та один у Неймегені”, - зазначається у повідомленні.
Уточнюється, що перших трьох інфікованих виявили минулого тижня в Амстердамі.
Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Згідно з дослідженнями, новий штам може бути більш як на 50% заразнішим.
У зв’язку з цим уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.
Через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу вже понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії.Попри це він продовжує ширитися світом.