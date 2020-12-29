«Британський» штам коронавірусу підтвердили в 11 жителів Нідерландів

Уже в 11 жителів Нідерландів діагностували зараження новим штамом коронавірусу, нещодавно виявленим у Великій Британії.

Про це повідомляє NOS, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“У ​​Нідерландах “британський” штам коронавірусу виявили в 11 осіб. Ідеться про п’ять випадків в Амстердамі, п’ять у Роттердамі та один у Неймегені”, - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що перших трьох інфікованих виявили минулого тижня в Амстердамі.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Згідно з дослідженнями, новий штам може бути більш як на 50% заразнішим.

Читайте також: ВООЗ прогнозує появу нових мутацій коронавірусу

У зв’язку з цим уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу вже понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії.Попри це він продовжує ширитися світом.