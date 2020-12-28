Німецький уряд не втручається у будівництво Nord Stream 2

Уряд ФРН не втручається в питання будівництва газогону Nord Stream 2.

Про це заявив речник МЗС ФРН Крістоф Бургер на брифінгу в Берліні в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

«Це звісно є рішенням підприємців, адже підприємці будують цей проєкт, федеральний уряд не бере в цьому участь», - сказав дипломат у відповідь на запитання, чи буде проєкт добудований у разі набуття чинності нових санкцій США.

Він нагадав, що Берлін завжди позиціонував проєкт як виключно економічний, але такий, який має політичний вимір, через що ФРН багато років була в діалозі з європейськими партнерами. Представник МЗС визнав, що час обмежений, а тиск США зростає.

Бургер послався на інтерв’ю глави міністерства Гайко Мааса агентству dpa, під заголовком «Міністр закордонних справ не хоче поступатися у суперечці щодо Nord Stream 2. У ньому Маас заявив, що зміна влади в США, на яку німецький уряд «з нетерпінням чекає», не змінить ставлення Берліна до проєкту газопроводу. «Нам не треба говорити про європейський суверенітет, якщо це означає, що в майбутньому ми будемо робити все, що хоче Вашингтон», - сказав міністр, додавши, що в майбутньому будуть існувати теми, на які Сполучені Штати та Німеччина мають різні погляди, головне – мати спільну лінію щодо центральних стратегічних та геополітичних питань.

Читайте також: Трамп заветував оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream 2

Як повідомлялося, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94 відсотки. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, введення яких передбачене в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Очікується, що нова хвиля обмежень буде запроваджена діючою адміністрацією Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня, та відповідатиме вимогам закону про оборонний бюджет, прийнятого недавно Конгресом.