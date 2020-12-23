Reuters: США готують «фатальний» удар по Nord Stream 2

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, введення яких передбачене в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Про це повідомило в середу інформагентство Reuters із посиланням на джерела в чинній адміністрації президента США, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати закликають європейських союзників та приватні компанії зупинити роботу, яка може допомогти в будівництві газопроводу Nord Stream 2, та готуються ввести ширші санкції проти російського проєкту протягом ближчих тижнів», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, нова хвиля обмежень буде запроваджена діючою адміністрацією Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня, та відповідатиме вимогам закону про оборонний бюджет, прийнятого недавно Конгресом. При цьому зазначається, що удар по Nord Stream 2 буде «фатальним».

Як повідомляв Укрінформ, два тижні тому обидві палати Конгресу США повторно схвалили проєкт закону про асигнування на національну оборону-2021. Документ передбачає, зокрема, розширення санкцій проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, у тому числі проти іноземних компаній, які беруть участь у будівництві та запуску цього проєкту.