Світовий «клуб страхувальників» не хоче працювати з Nord Stream 2 - німецький експерт

Світовий «клуб страхувальників» не хоче працювати з Nord Stream 2 - німецький експерт

Укрінформ
Попри відновлення 5 грудня робіт з укладення труб газогону Nord Stream 2 у Балтийському морі, до пуску проєкту в експлуатацію навряд чи дійде через санкції США (CAATSA, PEESA, PEESCA).

Про це заявив експерт Hertie School of Governance, Берлін, Том О’Доннелл у ефірі телеканалу EuroNews, передає Укрінформ.

«Трубопрововід, по суті, є мертвим», - заявив експерт.

Для того, щоб проєкт запрацював, потрібні страхові гарантії та сертифікація. Утім, будь-яка компанія, яка спробує застрахувати газопровід, підпаде тепер під американські санкції. Так званий «Клуб страхувальників», асоціація, яка представляє інтереси майже 90% світових страхових компаній, уже рекомендувала своїм членам не вести бізнесу в цьому проєкті. Організація з сертифікації DVNGL також не буде сертифікувати трубу і судна, які її тягнуть. Усі серйозні компанію не хочуть підпасти під санкції, адже вони працюють над багатьма американськими проєктами.

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Десятки німецьких компаній, які мають відношення до обслуговування російських суден, також отримали посвідчення від американського уряду.

«Це дуже ефективно для зупинки проєкту», - вважає експерт. Він не бачить шляхів обійти санкції, які в США підтримали обидві партії.

Водночас О’Доннелл зауважив, що німецький уряд не хоче визнати цього факту та нести відповідальність перед компаніями, отже це «делікатна справа». А ЄС, який ніколи не підтримував цей проєкт (Європарламент голосував проти нього, Єврокомісія також була послідовно проти), не дуже зацікавлений допомагати уряду ФРН. Коли Берлін і Москва намагалися зробити все відповідно до німецьких законів, Брюссель увів в дію європейські закони, нагадав експерт.

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Новини, які поширюють останніми днями про продовження будівництва та неодмінне введення газопроводу в експлуатацію, аналітик вважає частиною російських кампаній з дезінформації. О’Доннелл підкреслив, що росіяни, говорячи про відновлення будівництва, «випускають» той факт, що на глибині менше 30 км, до чого не застосовуються санкції, проходить лише 2,6 км трубопроводу, а решта, особливо в датських водах, як раз підпадають під них.

Як повідомлялося, рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено. На шляху - нові. Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. З минулої суботи і до кінця січня проводи трубопрокладку отримало дозвіл судно «Фортуна».

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Газогін довжиною 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярдів євро побудований на 94%.

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