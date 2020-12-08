Світовий «клуб страхувальників» не хоче працювати з Nord Stream 2 - німецький експерт

Попри відновлення 5 грудня робіт з укладення труб газогону Nord Stream 2 у Балтийському морі, до пуску проєкту в експлуатацію навряд чи дійде через санкції США (CAATSA, PEESA, PEESCA).

Про це заявив експерт Hertie School of Governance, Берлін, Том О’Доннелл у ефірі телеканалу EuroNews, передає Укрінформ.

«Трубопрововід, по суті, є мертвим», - заявив експерт.

Для того, щоб проєкт запрацював, потрібні страхові гарантії та сертифікація. Утім, будь-яка компанія, яка спробує застрахувати газопровід, підпаде тепер під американські санкції. Так званий «Клуб страхувальників», асоціація, яка представляє інтереси майже 90% світових страхових компаній, уже рекомендувала своїм членам не вести бізнесу в цьому проєкті. Організація з сертифікації DVNGL також не буде сертифікувати трубу і судна, які її тягнуть. Усі серйозні компанію не хочуть підпасти під санкції, адже вони працюють над багатьма американськими проєктами.

Десятки німецьких компаній, які мають відношення до обслуговування російських суден, також отримали посвідчення від американського уряду.

«Це дуже ефективно для зупинки проєкту», - вважає експерт. Він не бачить шляхів обійти санкції, які в США підтримали обидві партії.

Водночас О’Доннелл зауважив, що німецький уряд не хоче визнати цього факту та нести відповідальність перед компаніями, отже це «делікатна справа». А ЄС, який ніколи не підтримував цей проєкт (Європарламент голосував проти нього, Єврокомісія також була послідовно проти), не дуже зацікавлений допомагати уряду ФРН. Коли Берлін і Москва намагалися зробити все відповідно до німецьких законів, Брюссель увів в дію європейські закони, нагадав експерт.

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Новини, які поширюють останніми днями про продовження будівництва та неодмінне введення газопроводу в експлуатацію, аналітик вважає частиною російських кампаній з дезінформації. О’Доннелл підкреслив, що росіяни, говорячи про відновлення будівництва, «випускають» той факт, що на глибині менше 30 км, до чого не застосовуються санкції, проходить лише 2,6 км трубопроводу, а решта, особливо в датських водах, як раз підпадають під них.

Як повідомлялося, рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено. На шляху - нові. Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. З минулої суботи і до кінця січня проводи трубопрокладку отримало дозвіл судно «Фортуна».

Газогін довжиною 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярдів євро побудований на 94%.