Уряд Німеччини не коментує санкції США проти Nord Stream 2

В уряді Німеччини не коментують нові можливі американські санкції проти проєкту «Північний потік-2» та заклики посольства США до ФРН не допустити подальшого будівництва цього російського газогону.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила представниця Мінекономіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер на брифінгу в Берліні у понеділок, 7 грудня.

«Наше ставлення до проєкту «Північний потік 2», а саме: до можливих санкцій щодо нього відомо - ми їх відкидаємо», - заявила речниця.

У Берліні, як і раніше, екстратериторіальні санкції вважають неправомірними.

Питання просування робіт із добудови газогону в уряді ФРН також не коментують, адресуючи його до «задіяних компаній».

Не коментують в уряді і слова виконувачки обов’язків посла США в Берліні Робін Квінвіль, яка заявила виданню Handelsblatt, що «зараз настав час, щоб Німеччина та ЄС запровадили мораторій на будівництво газопроводу».

Це, за її словами, дало б чіткий сигнал, що Європа «більше не сприймає зловмисну поведінку Росії». Дипломат нагадала, що «Північний потік-2» - «не просто економічний проєкт, а політичний інструмент Кремля для обходу України та розділення Європи». Як тільки «Північний потік - 2» запрацює, це послабить позиції Києва у конфлікті з Росією, переконані у Вашингтоні.

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Як повідомлялося, рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено. Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. Із минулої суботи, 5 грудня, і до кінця січня роботи із прокладення трубопроводу проводитиме російське судно «Фортуна». За даними радарів, біля німецько-данського морського кордону в неділю, 6 грудня, були помічені також кораблі «Академік Черський», «Іван Сидоренко» та «Фінваль».

Газогін довжиною 1200 км і вартістю майже 9,5 мільярдів євро побудований на 94%.

Тим часом обидві палати Конгресу США у грудні внесли в проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік правки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2». Проєкт передбачає санкції для компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги для завершення будівництва.