Російське судно поновило укладання труб для Nord Stream 2

У водах Німеччини російське судно «Фортуна» здійснюватиме 3 5 до 31 грудня роботи з укладання труб в рамках добудови газопроводу «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у попередженні Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини (BSH).

Раніше компанія Nord Stream 2 AG заявляла про намір відновити 5 грудня призупинене рік тому будівництво морського відрізка газопроводу у виключній економічній зоні ФРН. У німецьких водах треба прокласти ще 16,5 кілометрів газогону.

Як повідомлялось, Конгрес США досяг домовленості про включення санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2» у проєкт оборонного бюджету США. Вони будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над завершенням проєкту.

Зараз газопровід добудований більш ніж на 90 відсотків. Передбачалося, що проєкт буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Якщо зупинити будівництво не вдасться, газогін може бути готовий у другій половині 2021 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.