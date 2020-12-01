Bild: у Німеччині шукають шляхи обходу американських санкцій проти Nord Stream 2

Керівництво німецької землі Мекленбург-Передня Померанія намагається знайти можливості обійти американські санкції, спрямовані на недопущення завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це, як передає Укрінформ, пише видання Bild.

Уряд землі, на території якої трубопровід має виходити на сушу, планує створити спеціальний «Фонд з захисту клімату». Він класифікуватиме проєкт як один з найважливіших елементів захисту навколишнього середовища. За словами інсайдера видання, фонд має створити комерційне підприємство, продукція та послуги якого використовуються лише для облаштування російського газогону. З технічної точки зору, жодна компанія не буде взаємодіяти з Nord Stream 2, отже не підпадатиме під санкції, і російський державний проект все ще може бути завершений.

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Між тим, Nord Stream 2 AG, оператор проєкту, заявив, що планує 5 грудня відновити прокладку труб і, ймовірно, буде використовувати для цього російське судно «Академік Черський», яке минулого четверга вийшло з німецького порту Мукран до Калінінграда.

Як повідомлялося, члени Конгресу США дійшли згоди про нові санкції, спрямовані на те, щоб «поховати» завершення газопроводу Nord Stream 2. Зокрема, санкції мають завадити переобладнанню судна «Академік Черський».

На даний момент газопровід добудований більш ніж на 90 відсотків. Передбачалося, що проєкт буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.