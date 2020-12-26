Російське судно, що прокладає труби Nord stream 2, залишило місце будівництва

Російське судно "Фортуна", за допомогою якого прокладають труби газогону "Північний потік-2", залишило місце будівництва газопроводу та повертається до німецького порту Вісмар.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Marine Traffic.

Вранці 26 грудня судно залишило місце будівництва й зараз йде до Вісмара. Причини повернення корабля на стоянку невідомі.

Як повідомлялося, рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено. Наразі очікуються нові санкції. Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. З минулої суботи та до кінця січня здійснювати трубопрокладку отримало дозвіл судно «Фортуна».

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Наразі газогін довжиною 1 200 км та вартістю майже 9,5 мільярдів євро побудований на 94%.

Адміністрація президента Трампа готує пакет санкцій проти російського проєкту газопроводу Північний потік - 2 (Nord Stream 2), введення яких передбачене в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Очікується, що нова хвиля обмежень буде запроваджена діючою адміністрацією Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня, та відповідатиме вимогам закону про оборонний бюджет, прийнятого недавно Конгресом.