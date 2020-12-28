Польща до 17 січня ввела нові обмеження на в’їзд та перебування

Відсьогодні у Польщі діють нові карантинні обмеження, в тому числі щодо в’їзду в країну, які будуть актуальними до 17 січня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, встановлено 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом, заборонено вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року.

Призупинено роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас. Обмежено доступ до спортивної інфраструктури.

Під час дії обмежень право в'їзду на територію Польщі мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Польщі; мають Карту Поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі; мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й громадяни Польщі; здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів.

Крім того, є членами родини громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації; є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;

є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху.

Від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено:

осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;

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водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

інспекторів морської адміністрації, які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір;

осіб, які здобувають освіту у Польщі; працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн; осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

а також спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;

медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров'я.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі - 1 771 981 летальний випадок. Одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.

Фото: dpsu.gov.ua