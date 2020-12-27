Польща не вводитиме комендантську годину у новорічну ніч

У Польщі в новорічну ніч не буде комендантської години, оскільки для цього у країні треба було б вводити надзвичайний стан.

Про це в неділю під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Ми не запроваджуємо комендантську годину, оскільки для цього, за згодою президента, ми мусили б ввести надзвичайний стан”, - заявив Моравецький.

Водночас він закликав усіх поляків не переміщатися в новорічну ніч і не застосовувати феєрверків, аби ніч минула спокійно.

Глава польського уряду звернув увагу, що Польщі загрожує третя хвиля пандемії коронавірусу, яка може розпочатися через два-три тижні. Водночас він висловив сподівання, що з початком вакцинації в країні, що розпочалася 27 грудня, епідемічна ситуація покращуватиметься.

Глава польського уряду повідомив, що з 15 січня буде введено в дію систему реєстрації усіх охочих на щеплення проти коронавірусу. Він запевнив, що вакцини вистачить для усіх, висловлюючи сподівання, що у другому кварталі 2021 року буде змога вакцинувати значну частину населення країни.

Моравецький також висловив побажання, щоб проти COVID-19 вакцинувався весь польський уряд, даючи приклад співгромадянам.

Як повідомлялося, з 28 грудня у Польщі на три тижні – до 17 січня - запроваджується національний карантин. До усіх нинішніх обмежень додаються також закриття торговельних центрів, готелів та гірськолижних спусків, обов’язковий 10-денний карантин для усіх, хто в’їжджатиме до Польщі.

Крім того, одним з пунктів національного карантину була заборона на переміщення в новорічну ніч з 20-ї години (за київським часом) 31 грудня до 7-ї ранку 1 січня.

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