Кому не потрібен карантин при в'їзді до Польщі - роз'яснення посольства

З 28 грудня до 17 січня у Польщі запроваджується режим обмежень у звязку з пандемією, при цьому встановлюється 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають організованим транспортом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на посольство України у Республіці Польща.

У зв’язку з цим у дипломатичній установі посольстві роз'яснюють, що від обов’язкового карантину при в'їзді на територію Польщі звільнено:

осіб, які мають довідку про щеплення від COVID-19;

водіїв та членів екіпажів, які здійснюють міжнародні перевезення та в’їжджають до Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

осіб, які здобувають освіту в Польщі (учні + супровідна особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також науковців, котрі проводять дослідження на території;

працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

працівників сільськогосподарських підприємств, розташованих на прикордонних територіях обох країн;

осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС, а також членів їхніх родин (подружжя, діти), які здійснюють транзит територією Польщі;

спортсменів, тренерів, лікарів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах;

медичних працівників, які в’їжджають з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я Польщі.

Як повідомлялося, з 28 грудня до 17 січня у Польщі запроваджується національний карантин. До чинних обмежень додаються закриття торговельних центрів, готелів та гірськолижних спусків, а також обов’язковий 10-денний карантин для усіх, хто в’їжджатиме до Польщі.

Крім того, одним з пунктів національного карантину передбачалася заборона на пересування в новорічну ніч. Однак глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що у новорічну ніч не буде комендантської години, оскільки для цього у країні треба було б вводити надзвичайний стан.