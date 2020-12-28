У Південній Африці кількість випадків коронавірусу перевищила 1 мільйон

У ПАР останнім часом спостерігається загострення ситуації з коронавірусом: число хворих уже перевищило 1 мільйон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Це сталося на тлі нещодавнього підтвердження в країні присутності нового, більш заразного, штаму SARS-CoV-2.

Деякі лікарні та медичні центри заявляють про різкий стрибок у прирості пацієнтів, що дуже напружує ресурси та можливості національної системи охорони здоров’я ПАР.

Так, позначку в один мільйон випадків країна перетнула цієї неділі – мова йде про 1 004 413 заражень із початку пандемії в березні 2020 року.

При цьому число померлих від хвороби в ПАР становить 26 735.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, аби убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже було зафіксовано у низці країн, у тому числі у Німеччині та Франції.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі - 1 771 981 летальний випадок. Одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.