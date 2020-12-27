Британський мутований коронавірус дістався Канади

Перший випадок інфікування мутованим коронавірусом виявили в Канаді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в поширеному урядом канадської провінції Онтаріо пресрелізі.

“Оголошуємо про два перші в Онтаріо підтверджені випадки інфікування різновидом COVID-19, вперше виявленим у Великобританії. Цей різновид вже був виявлений у багатьох інших країнах, серед яких: Данія, Бельгія, Австралія та Нідерланди”, - заявили в уряді Онтаріо.

У відомстві додали, що інфікування новим різновидом коронавірусу підтвердили у “пари з міста Дурхам, яка не подорожувала, не перебувала у контакті з інфікованими й особами із групи підвищеного ризику”.

“Обоє інфікованих були поінформовані та перебувають у самоізоляції”, - запевнили в уряді.

Зазначається, що “з продовження приймання міжнародних авіарейсів, виявлення в Онтаріо нового різновиду вірусу не викликає здивування”.

“Онтаріо — перша провінція Канади, яка виявила цей варіант”, - стверджується у пресрелізі.

За даними уряду Онтаріо, “моделювання та епідеміологічні дослідження наводять на думку, що різновид COVID-19, вперше виявлений у Великобританії, може поширюватися легше й швидше, однак немає доказів, що він спричиняє важчий перебіг хвороби”.

“Немає доказів, які свідчили б, що затверджені Департаментом охорони здоров’я Канади вакцини матимуть проти нового різновиду меншу ефективність”, - підсумовується у заяві.

Зазначимо, що упродовж останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо від сьогодні набирає чинності повторний локдаун.

Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 19 мільйонів хворих й зареєстрували понад 338 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня наступного року.