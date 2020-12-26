У Канаді нарахували вже понад 75 тисяч хворих на COVID-19

Кількість активних випадків COVID-19 у Канаді перевищила 75 тисяч й продовжує зростати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір четверга на території Канади було виявлено 75 305 осіб, інфікованих COVID-19. Загалом же від початку глобальної пандемії у березні кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 528 тис., однак 438 тис. з них вже повністю видужали. За той же час недуга забрала 14 597 життів, тобто смертність становить близько 2,8%.

У країні було проведено 13 343 345 тестів на COVID-19, відповідно понад 95% людей отримали негативний результат.

Більш ніж половина від усіх хворих на COVID-19 (38 805 людей) проживає у двох провінціях: Квебек та Онтаріо. COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У найбільшому місті Квебека від недуги померло 3788 осіб, тобто більше чверті летальних випадків Канади.

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Зазначимо, що упродовж останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо від сьогодні набирає чинності повторний локдаун.

Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 19 мільйонів хворих й зареєстрували понад 338 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня наступного року.