Канада отримала першу партію вакцини від COVID-19 виробництва Moderna

Канада отримала першу партію вакцини від COVID-19 виробництва Moderna

Укрінформ
До Канади надійшла перша невелика партія вакцин від COVID-19, виробництва американської компанії Moderna.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Перші дози COVID-вакцини від Moderna прибули в Канаду. Вони є частиною 168 тис доз, які ми отримаємо цього місяця, й входять до 40 млн доз, які загалом гарантує нам Moderna”, - зазначив Трюдо. 

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Він наголосив, що отримання цих доз є “значним кроком у нашому національному плані вакцинування”.

“Однак, це не значить, що ми вже можемо рослабитися. Вакцина не допоможе, якщо ви захворієте зараз. Тому продовжуйте носити маску, мити руки та уникати скупчень людей”, - зазначив прем’єр-міністр.

Додамо, що вакцина від Moderna має значно менш суворі вимоги до зберігання, ніж її конкурент виробництва Pfizer-BioNTech. Це дозволить Канаді розпочати кампанію із вакцинування населення у північних й віддалених регіонах країни, де відсутня достатня медична інфраструктура.

Нагадаємо: вакцину Pfizer-BioNTech необхідно зберігати за температури -75 градусів за шкалою Цельсія, для чого необхідні спеціальні морозильники. Натомість вакцина Moderna залишається високоефективною за температури зберігання -20 градусів.

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