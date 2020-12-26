Канада отримала першу партію вакцини від COVID-19 виробництва Moderna

До Канади надійшла перша невелика партія вакцин від COVID-19, виробництва американської компанії Moderna.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Перші дози COVID-вакцини від Moderna прибули в Канаду. Вони є частиною 168 тис доз, які ми отримаємо цього місяця, й входять до 40 млн доз, які загалом гарантує нам Moderna”, - зазначив Трюдо.

Він наголосив, що отримання цих доз є “значним кроком у нашому національному плані вакцинування”.

“Однак, це не значить, що ми вже можемо рослабитися. Вакцина не допоможе, якщо ви захворієте зараз. Тому продовжуйте носити маску, мити руки та уникати скупчень людей”, - зазначив прем’єр-міністр.

Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 de Moderna sont arrivées au Canada. Elles font partie des 168 000 doses que nous recevrons d’ici la fin du mois et des 40 millions de doses que nous avons réservées de Moderna au total. pic.twitter.com/JOAPSGpZIT — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

Додамо, що вакцина від Moderna має значно менш суворі вимоги до зберігання, ніж її конкурент виробництва Pfizer-BioNTech. Це дозволить Канаді розпочати кампанію із вакцинування населення у північних й віддалених регіонах країни, де відсутня достатня медична інфраструктура.

Нагадаємо: вакцину Pfizer-BioNTech необхідно зберігати за температури -75 градусів за шкалою Цельсія, для чого необхідні спеціальні морозильники. Натомість вакцина Moderna залишається високоефективною за температури зберігання -20 градусів.