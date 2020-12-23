Найбільша провінція Канади готується до повторного локдауну

Влада провінції Онтаріо - найбільшої за кількістю населення у Канаді - заявила про намір оголосити повторний локдаун після Різдва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

“Це важке рішення необхідне, аби зберегти людські життя та не допустити переповнення лікарень протягом найближчих тижнів”, - сказав Форд.

За його словами, з 26 грудня на всій території провінції оголошується локдаун, який триватиме щонайменше два тижні у північних регіонах і чотири - у південних.

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Обмеження будуть дуже подібними до тих, що діяли в Онтаріо навесні під час першої хвилі коронавірусу. Зокрема, під заборону потраплять будь-які публічні заходи й масові збори. Зачиняться більшість закладів торгівлі, окрім продовольчих магазинів, аптек та деяких інших.

Хоча локдаун не передбачає заборон на пересування в межах провінції, Форд закликав усіх жителів залишатися вдома й виходити надвір лише на роботу та по продукти.

Школи після завершення різдвяних канікул перейдуть на заняття в режимі онлайн, а от дитячі садки не припинятимуть роботу.

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Як повідомлялось, минулого тижня уряд канадської провінції Квебек, що межує з Онтаріо, ухвалив рішення оголосити повторний локдаун одразу після Різдва.

За останніми даними, на території Онтаріо підтверджено більше 19 тис. активних випадків COVID-19. Від початку епідемії недуга забрала у провінції 4167 життів.