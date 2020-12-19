Канада перевірила на коронавірус третину своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 12 948 837 осіб, що становить понад 34% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За підрахунками Статистичного бюро Канади, населення країни у четвертому кварталі 2020 року становить 38 008 005 осіб.

З усіх проведених тестів лише 495 346 виявилися позитивними. З них понад 172 тисяч — у провінції Квебек. Станом на вечір п’ятниці недуга забрала 14 040 життів й у країні залишалося 75 695 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії понад 405 тис. інфікованих вже видужали.

Водночас протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У найбільшій провінції Квебек після Різдва знову буде оголошено майже повний локдаун.

Хоча закладам охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати збільшення кількості хворих, адміністрація багатьох з них готується до подальшого зростання госпіталізації та намагається максимально звільнити ліжка, відмовляючись від не обов’язкових операцій.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили майже 18 мільйонів хворих й зареєстрували понад 321 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня наступного року.