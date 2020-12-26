Угорщина почала COVID-вакцинацію на день раніше всього ЄС

Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

В Угорщині почали вакцинувати медиків, які працюють з хворими на COVID-19 у столиці Будапешті.

Як зазначається, першої партії доставленої в Угорщину вакцини компанії Pfizer достатньо для вакцинації 4 875 осіб.

Першою працівницею, якій зробили щеплення, стала Адріенна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешт.

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Масова вакцинація по всьому Європейському Союзу, де проживає майже 450 мільйонів людей, стане вирішальним кроком на шляху припинення пандемії, що призвела до загибелі понад 1,7 мільйона в усьому світі, падіння економіки та знищення бізнесу та робочих місць.

В Угорщині наразі зафіксували 315 362 випадки захворювання на COVID-19 та 8 951 смерть унаслідок недуги.

Як повідомляв Укрінформ, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євроспільноти, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.

Станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.