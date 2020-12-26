У Франції від коронавірусу помер лідер опозиції Малі
Про це заявив секретар із питань комунікацій партії Демба Траоре, повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
“Із сумом повідомляємо, що наш шановний президент Соумаіла Кіссе помер зранку у Парижі”, - заявив Траоре.
Нагадаємо: Кіссе, який свого часу був членом уряду Малі, цього року провів понад 6 місяців в заручниках у малійських заколотників. В березні його захопили на півночі країни під час участі у виборчій кампанії до парламенту та звільнили лише 6 жовтня.
“Його викрадення було однією з причин масових народних протестів, які відбулися 5 червня та зрештою призвели до військового перевороту та відставки тогочасного президента Боубакара Кейти”, - пояснює Сіньхуа.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 80 207 155 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 757 640 летальних, одужали 56 471 521 особа.