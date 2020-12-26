У Франції від коронавірусу помер лідер опозиції Малі

Очільник великої опозиційної партії Малі “Об’єднання за республіку й демократію” Соумаіла Кіссе помер у Парижі від COVID-19.

Про це заявив секретар із питань комунікацій партії Демба Траоре, повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

“Із сумом повідомляємо, що наш шановний президент Соумаіла Кіссе помер зранку у Парижі”, - заявив Траоре.

Нагадаємо: Кіссе, який свого часу був членом уряду Малі, цього року провів понад 6 місяців в заручниках у малійських заколотників. В березні його захопили на півночі країни під час участі у виборчій кампанії до парламенту та звільнили лише 6 жовтня.

“Його викрадення було однією з причин масових народних протестів, які відбулися 5 червня та зрештою призвели до військового перевороту та відставки тогочасного президента Боубакара Кейти”, - пояснює Сіньхуа.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 80 207 155 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 757 640 летальних, одужали 56 471 521 особа.