У Росії – рекордна кількість заражень і смертей від COVID-19 за добу

Протягом минулої доби у Російській Федерації зареєстрували 29 499 випадків інфікування коронавірусом; при цьому від COVID-19 померли 624 пацієнти. Це найбільші показники з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Згідно з цими даними, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії становить 2 934 695 осіб.

Найбільша кількість нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Москві - 8 203 (це також новий антирекорд приросту), Петербурзі - 3 756, Московській області - 1 538, Нижньогородській області - 502.

За середу в країні одужали 26 338 осіб, а всього з початку епідемії - 2 347 700. При цьому загальна кількість летальних випадків на четвер сягнула 52 434.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 134 814 випадків коронавірусу, зокрема, 1 739 195 летальних, одужали 55 730 347 осіб.