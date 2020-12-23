У Німеччині за добу - найбільша кількість смертей від початку пандемії
Як передає кореспондент Укрінформу, упродовж останньої доби до RKI з усіх федеральних земель надійшли дані про 962 померлих.
Загалом з початку пандемії померли 27 тис. 968 людей.
Кількість нових випадків інфікування становить 24 тис. 740.
Найбільш критичною є ситуація у землі Саксонія, де показник захворюваності за 7 днів перевищує в одному із місць 602 на 100 тисяч населення.
У ФРН з 16 грудня діє жорсткий локдаун, мета якого - знизити рівень заражень до як 50 випадків на 100 тисяч населення. Вважається, що при такій ситуації можливим є відстеження ланцюжків передачі інфекції.
З кінця січня в Німеччині було підтверджено до 1 млн 554 тис. 920 випадків захворювання. Близько 1,16 млн людей одужали.
Фото: Daniel Schäfer/dpa