У Німеччині за добу - найбільша кількість смертей від початку пандемії

Німецький Інститут Роберта Коха заявляє про найбільшу до цього часу кількість смертей за добу внаслідок коронавірусу - 962.

Як передає кореспондент Укрінформу, упродовж останньої доби до RKI з усіх федеральних земель надійшли дані про 962 померлих.

Загалом з початку пандемії померли 27 тис. 968 ​​людей.

Кількість нових випадків інфікування становить 24 тис. 740.

Найбільш критичною є ситуація у землі Саксонія, де показник захворюваності за 7 днів перевищує в одному із місць 602 на 100 тисяч населення.

У ФРН з 16 грудня діє жорсткий локдаун, мета якого - знизити рівень заражень до як 50 випадків на 100 тисяч населення. Вважається, що при такій ситуації можливим є відстеження ланцюжків передачі інфекції.

З кінця січня в Німеччині було підтверджено до 1 млн 554 тис. 920 випадків захворювання. Близько 1,16 млн людей одужали.

Фото: Daniel Schäfer/dpa