МОЗ: Україна - на 30 місці в Європі за рівнем COVID-смертності

Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“На сьогодні Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 — він становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі цей показник — 682 особи, у Франції — 932, у Великій Британії — 1004 особи на 1 млн населення”, - сказав Степанов.

За його словами, такий показник в Україні став можливий завдяки українському протоколу лікування COVID-19.

Степанов нагадав, що в Україні діє пакет лікування COVID-19, який покриває лікарські засоби, заробітну плату медпрацівників, 300% доплат медпрацівникам, які лікують хворих на коронавірус. Також Україна додатково закуповує лікарські засоби, зокрема ремдесевір.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в Україні захворіли 989 642 особи.