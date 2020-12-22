Найвища захворюваність на COVID-19 - у семи областях та Києві

Станом на 22 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, Черкаській, Запорізькій областях, а також у Чернігівській, Київській, Одеській, Миколаївській та Волинській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 656,7 на 100 тис. населення, Черкаській області - 631,9 та Запорізькій області - 629,1.

Також високий рівень захворюваності у Чернігівській (584), Київській (531,3), Одеській (532,9), Миколаївській (509,2), Волинській (452,6) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 385,3 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 41,9% станом на 21 грудня. У Києві цей показник складає 50,5%.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (70,1%), Одеській (52,9%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 грудня в Україні лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу – 8 513.