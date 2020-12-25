Британська королева звернулася до нації: Цього Різдва багатьом потрібні лише обійми
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзями та членам сім'ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, - це прості обійми або потиск руки», - заявила Єлизавета II.
Звертаючись до своєї нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. При цьому вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні свята в цьому році.
«Якщо ви серед них, ви не самотні. Примітно, що рік, який неминуче розділяв людей, багато в чому зблизив нас», - додала британська королева.
Також королева зауважила, що монарша родина була натхненна історіями тих, хто зголосився допомогти іншим нужденним.
«У Сполученому Королівстві й в усьому світі люди чудово впоралися з викликами року, і я так пишаюся і зворушена цим тихим незламним духом», - додала Єлизавета II.
Як повідомлялося, сама британська королева змушена була відмовитися від традиційних різдвяних свят і проводить сезон у Віндзорському палаці зі своїм 99-річним чоловіком принцом Філіпом.