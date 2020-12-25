Британська королева звернулася до нації: Цього Різдва багатьом потрібні лише обійми

Королева Великої Британії Єлизавета II у своєму традиційному щорічному різдвяному посланні сказала, що цьогоріч через епідемію коронавірусу багато людей хочуть на Різдво просто обіймів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзями та членам сім'ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, - це прості обійми або потиск руки», - заявила Єлизавета II.

Звертаючись до своєї нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. При цьому вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні свята в цьому році.

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«Якщо ви серед них, ви не самотні. Примітно, що рік, який неминуче розділяв людей, багато в чому зблизив нас», - додала британська королева.

Також королева зауважила, що монарша родина була натхненна історіями тих, хто зголосився допомогти іншим нужденним.

«У Сполученому Королівстві й в усьому світі люди чудово впоралися з викликами року, і я так пишаюся і зворушена цим тихим незламним духом», - додала Єлизавета II.

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Як повідомлялося, сама британська королева змушена була відмовитися від традиційних різдвяних свят і проводить сезон у Віндзорському палаці зі своїм 99-річним чоловіком принцом Філіпом.