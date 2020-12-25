У столиці Різдва вперше за сто років скасували масові гуляння

У столиці Різдва – французькому Страсбурзі – вперше за більш як сто років не проводяться традиційні ярмарки та масові публічні святкування.

Новорічні і різдвяні свята обмежені карантинними заборонами, запровадженими у Франції, а також в інших країнах Європи та світу, через пандемію COVID-19, передає кореспондент Укрінформу.

У місті запалили традиційну ялинку, вулиці і площі прикрасили ілюмінацією. Але цього року через карантин було порушено п’ятисотрічну традицію: не проводяться новорічні і різдвяні ярмарки, коли жителі історичного французького регіону Ельзас і численні гості мали можливість придбати сувеніри, відвідати культурно-мистецькі заходи, скуштувати вуличні страви і гаряче вино

Обмеження святкувань у столиці Різдва – Страсбурзі / Фото: Укрінформ

В історичному вимірі найбільша перерва, коли у Страсбурзі не проводилися різдвяні ярмарки та масові святкування, випала на чотири роки Першої світової війни.

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На кілька днів була призупинена робота ярмарків у грудні 2018 року – коли ісламістський радикал розстріляв людей у центрі міста.

Нині у Страсбурзі та інших містах Франції проводиться антитерористична операція; вулиці посилено патрулюються правоохоронцями і військовими із бойовою автоматичною зброєю. Заходи безпеки посилилися на період різдвяних і новорічних свят.

Ще одна тривожна подія, яку на Різдво обговорюють у Страсбурзі, це виявлення напередодні на території Німеччини, за 50 км від кордону з Францією, випадку інфікування новим штамом коронавірусу. Заражена цим вірусом жінка прибула до Німеччини літаком із Великої Британії.

Станом на 24 грудня у Франції зареєстровано черговий після деякого уповільнення із початку грудня динаміки поширення епідемії спалах – 21 634 нових інфікувань за останні 24 години; 292 особи померли від COVID-19.

З початку пандемії у березні у країні виявлено 2 527 509 інфікувань та 62 268 летальних випадків від коронавірусної хвороби.

27 грудня у Франції розпочнеться кампанія вакцинації проти COVID-19.