Штати вимагатимуть негативний COVID-тест від тих, хто приїхав із Британії

Влада США вирішила зобов’язати всіх приїжджих з Великої Британії пред’являти негативний тест на коронавірус після виявлення нового штаму COVID-19 в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) відповідний указ, який сьогодні повинен підписати президент Дональд Трамп, набере чинності у понеділок.

Відтак, люди повинні будуть пред’явити негативний тест на коронавірус, який буде зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Пасажири показуватимуть авіакомпаніям свій ПЦР-тест або тест на антиген.

Сам авіапперевізник також повинен буде підтвердити, що пасажири здали негативний тест на COVID-19.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як у Британії виявили новий штам коронавірусу, який ще швидше заражає.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлено також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.

У світі станом на ранок 25 грудня зафіксовано 79 759 928 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Також виявлено 1 749 854 – летальних випадків. При цьому 56 150 851 людина вже одужала.