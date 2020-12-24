«Британський» штам коронавірусу не такий заразний, як казали раніше

Новий штам коронавірусу, виявений у Великій Британії, заразніший на 56% від початкового.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.

Дослідники припускають, що новий штам коронавірусу приблизно на 56% заразніший, ніж ті, що досі існували.

І хоча передаваність від людини до людини нового штаму не настільки висока, науковці відзначають, що мутація, ймовірно, спричинить набагато більше госпіталізацій у наступному році в Британії.

Утім, за словами дослідників, досі немає доказів того, що новий штам є більш небезпечним або стійким до вакцин проти коронавірусу.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлено також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.