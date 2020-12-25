Британія планує запровадити жорсткіші обмеження через COVID-19

Британський уряд заявив про введення жорстких обмежень в країні через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Рішення пояснюється поширенням на території країни дуже заразного штаму вірусу, в результаті чого число випадків захворювання досягне рекордного рівня.

"На цьому тлі зростання числа інфекцій, збільшення госпіталізацій і збільшення числа людей, що вмирають від коронавірусу, нам необхідно діяти. У нас просто не може бути того Різдва, якого ми всі прагнемо", - заявив на брифінгу для ЗМІ міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

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Раніше в деяких частинах королівства, зокрема — в Лондоні, були введені жорсткі обмеження. Нові заходи передбачають, що з 26 грудня ці обмеження будуть поширені на ряд інших адміністративних одиниць.