Парламент Британії збереться на екстрене засідання 30 грудня

Британський парламент збереться на екстрене засідання 30 грудня з метою ратифікації погодженої 24 грудня нової торговельної угоди з ЄС після Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Депутати Палати громад та Палати лордів зберуться на позачергове засідання для ратифікації нової торговельної угоди між ЄС та Британією.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ЄС та Велика Британія оголосили про досягнення домовленості навколо змісту угоди про подальші відносини після передбаченого угодою про Brexit перехідного періоду.

Читайте також: Медики Британії просять уряд продовжити перехідний період Brexit

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах, як правове поле, система управління та організація рибальства. Виходячи з сьогоднішніх подій, сторони змогли досягти компромісу ще до завершення поточного року.