Британія і Євросоюз досягли угоди щодо відносин після Brexit
Укрінформ
Напередодні Різдва Великобританія і Європейський Союз досягли угоди щодо двостороннього партнерства після завершення перехідного періоду за угодою про Brexit, який спливає 31 грудня поточного року.
Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію сьогодні у мережі Twitter оприлюднила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Було варто боротися за цю угоду. Зараз ми маємо справедливу та збалансовану угоду з Великобританією. Вона захистить інтереси ЄС, забезпечить конкуренцію і надасть передбачуваність для наших спільнот рибалок», - йдеться у повідомленні.
Наразі триває пресконференція Президента Єврокомісії та головного переговірника ЄС Мішеля Барньє.