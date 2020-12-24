Британія і Євросоюз досягли угоди щодо відносин після Brexit

Напередодні Різдва Великобританія і Європейський Союз досягли угоди щодо двостороннього партнерства після завершення перехідного періоду за угодою про Brexit, який спливає 31 грудня поточного року.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію сьогодні у мережі Twitter оприлюднила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Було варто боротися за цю угоду. Зараз ми маємо справедливу та збалансовану угоду з Великобританією. Вона захистить інтереси ЄС, забезпечить конкуренцію і надасть передбачуваність для наших спільнот рибалок», - йдеться у повідомленні.

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Наразі триває пресконференція Президента Єврокомісії та головного переговірника ЄС Мішеля Барньє.