Брюссель та Лондон можуть сьогодні укласти нову торговельну угоду – ЗМІ

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що нова торговельна угода між ЄС та Британією неминуча та може бути підписана протягом кількох найближчих годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

З моменту офіційного виходу з ЄС 31 січня Британія веде перемовини щодо укладення угоди про вільну торгівлю з Євроспільнотою, намагаючись полегшити свій вихід з єдиного ринку та Митного союзу.

Угода гарантувала б, що торгівля товарами, що становить половину річної торгівлі між ЄС та Британією, вартістю майже трильйон доларів, залишиться вільною від мит та квот.

Високопоставлений дипломат на умовах анонімності заявив, що держави-члени ЄС повинні будуть схвалити тимчасове застосування угоди з 1 січня, оскільки у Європейського парламенту не було достатньо часу для її ратифікації.

В уряді Британії поки не надали підтвердження, що угоду ось-ось буде укладено.

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Як повідомлялося, головний перемовник від ЄС Мішель Барньє та низка інших дипломатів заявили, що Брюссель має бути готовим продовжити перемовини з Великою Британією з приводу подальшого формату відносин і після Нового року.

Останні кілька тижнів переговорні команди ЄС та Великої Британії працювали вкрай інтенсивно – про це говорив і британський прем’єр Борис Джонсон, а також представники Брюсселя.

З 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія заявляють про збереження принципових розбіжностей у таких питаннях, як правове поле, система управління та організація рибальства. Зберігається невизначеність щодо того, чи вдасться сторонам досягти угоди до кінця року.