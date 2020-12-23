ЄС готовий продовжити переговори з Британією після Нового року – дипломати

Головний перемовник від ЄС Мішель Барньє та низка інших дипломатів заявили, що Брюссель має бути готовим продовжити перемовини з Великою Британією з приводу подальшого формату відносин і після Нового року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico із посиланням на представників ЄС.

Так, у ЄС наголосили, що вже «досягнуто прогрес і більшість питань із британською стороною попередньо закриті чи близькі до узгодження».

Утім Барньє підкреслив, що шанси на досягнення угоди з Лондоном до Різдва є «мізерними як ніколи», так само як і на її ратифікацію до кінця року.

Як відомо, останні кілька тижнів переговорні команди ЄС та Великої Британії працювали вкрай інтенсивно – про це говорив і британський прем’єр Борис Джонсон, і представники Брюсселя.

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Як повідомляв Укрінформ, нещодавно речник британського уряду заявляв, що країна завершить перехідний після Brexit період у відносинах із Європейським Союзом 31 грудня цього року і не має наміру продовжувати його.

Нагадаємо, що з 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія заявляють про збереження принципових розбіжностей у таких питаннях як правове поле, система управління та організація рибальства. Зберігається невизначеність щодо того, чи вдасться сторонам досягти угоди до кінця року.

Минулого тижня Джонсон заявив, що розрив Об’єднаного Королівства з ЄС без жодної угоди може бути дуже вірогідним сценарієм.