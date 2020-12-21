Британія завершить перехідний період після Brexit до кінця року

Велика Британія завершить перехідний після Brexit період у відносинах із Європейським Союзом 31 грудня цього року і не має наміру продовжувати його.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника британського уряду.

«Наша позиція з приводу перехідного періоду зрозуміла. Він завершиться 31 грудня. Ми залишаємося на незмінних позиціях. Нам слід ратифікувати будь-яку угоду до 1 січня. А це означає гострий дефіцит часу – саме тому наші переговірники (із ЄС – ред.) продовжують важко працювати», - йдеться в заяві.

Ця заява стала відповіддю на слова першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен, яка закликала прем’єра Британії Бориса Джонсона погодитися на подальше продовження перехідного періоду.

Як повідомлялося, з 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія заявляють про збереження принципових розбіжностей у таких питаннях як правове поле, система управління та організація рибальства. Зберігається невизначеність щодо того, чи вдасться сторонам досягти угоди до кінця року.

Минулого тижня Джонсон заявив, що розрив Об’єднаного Королівства з ЄС без жодної угоди може бути дуже вірогідним сценарієм.