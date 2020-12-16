Рада ЄС ухвалила запобіжні заходи у сфері транспорту на випадок no-deal із Британією

Рада ЄС на рівні постійних представників у середу формально ухвалила пакет заходів, спрямованих на запобігання порушенням у роботі транспортної системи на випадок, якщо до кінця року Євросоюзу не вдасться досягти угоди з Великою Британією щодо подальших відносин.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Ради.

«Правові пропозиції мають на меті підготувати транспортний сектор до будь-яких ймовірних сценаріїв після 1 січня 2021 року. Ці запобіжні заходи дозволять пом’якшити суттєві порушення у цій сфері, які можуть виникнути у випадку, якщо угоди з Великою Британією не буде досягнуто», - йдеться у повідомленні.

Згадані регуляторні правила покликані, зокрема, продовжити надання певних послуг у сфері авіаційного транспорту між ЄС і Великою Британією на наступні 6 місяців, на основі взаємності. Ще один напрямок – це взаємне визнання сертифікатів з безпеки для різного роду авіаційного обладнання, що має дозволити продовжити польоти та уникнути будь-яких заборон на використання літаків Євросоюзу.

Запобіжні заходи мають на меті також запровадження на наступні 6 місяців спільних правил для збереження інтенсивності руху на автошляхах, - це стосується як вантажних, так і пасажирських перевезень, на основі взаємності.

Погодження цих заходів на рівні Постійних представників ЄС надає мандат Німецькому головуванню Європейської Ради на погодження цих пропозицій з Європейським парламентом для ухвалення згаданих регуляторних правил у першому читанні ще до кінця поточного року.

Як повідомлялося, з 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Великобританія заявляють про збереження принципових розбіжностей у таких питаннях, як правове поле, система управління та організація рибальства. На цей час зберігається невизначеність щодо того, чи вдасться сторонам досягти угоди до кінця року.