Brexit без угоди: Єврокомісія представила заходи, які пом’якшать удар для економіки

З огляду на збереження відмінних позицій навколо угоди про подальші відносини між ЄС і Великою Британією Єврокомісія оприлюднила сьогодні перелік цільових заходів, які мають пом’якшити удар для європейської економіки за ймовірного сценарію «no-deal» – «без угоди».

Таке повідомлення оприлюднене у четвер на сайті Єврокомісії.

«Хоча Єврокомісія буде продовжувати робити все можливе для досягнення взаємовигідної угоди з Великою Британією, існує суттєва невизначеність, чи може така угода буде укладена за столом на 1 січня 2021 року. Єврокомісія сьогодні представляє пакет запобіжних заходів, які забезпечать принципи рівності у повітряному та дорожньому сполученні між ЄС і Великою Британією, а також відкриють можливість доступу для рибальських суден ЄС і Великою Британії у води одне одного», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою цих заходів, які обмежені за часому, є забезпечення правових рамок на період, поки не досягнуто угоди.

Єврокомісія вже тривалий час наполегливо нагадує представникам всіх секторів європейської економіки про необхідність підготуватися до будь-яких сценаріїв з 1 січня 2021 року. Хоча сценарій «без угоди» завдасть шкоди у багатьох сферах, деякі з них можуть особливо постраждати.

Щоб уникнути такої ситуації, Єврокомісія, зокрема, запропонувала укласти на шість місяців тимчасове положення між ЄС і Великою Британією щодо надання базових послуг у сфері авіаперевезень та авіаційної безпеки, яке має застосовуватися на основі взаємності.

Подібне положення на шість місяців у новому році пропонується укласти й для галузі транспортного сполучення, включаючи вантажні та пасажирські перевезення.

У сфері рибальства Єврокомісія запропонувала укласти тимчасову рамкову угоду, яка діятиме до 31 грудня 2021 року, або до іншої дати, якщо Велика Британія і ЄС раніше укладуть двосторонню угоду у цій сфері. Тимчасова угода має дозволити взаємний доступ рибальським суднам ЄС і Великої Британії для промислу у водах сторін, починаючи з 31 грудня 2020 року.

«Переговори все ще продовжуються, однак, з огляду на те, що завершення перехідного періоду вже є дуже близьким, не існує жодної гарантії, що якщо і будь-коли угода буде досягнута, вона зможе набути чинності вчасно. Наша відповідальність – підготуватися до будь-яких варіантів, включаючи відсутність угоди з Великою Британією з 1 січня 2021 року», - зауважила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як йдеться у повідомленні, Єврокомісія буде тісно співпрацювати з Європарламентом та Європейською Радою для того, щоб запропоновані тимчасові регуляторні правила могли набути чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, з початку тижня у спільних заявах президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже двічі робили спільні заяви щодо збереження принципових розбіжностей у підготовці угоди про подальші відносини після завершення перехідного періоду, з 1 січня 2021 року. З цього моменту Велика Британія не братиме участі у спільному ринку та митному союзі ЄС, та стане для ЄС третьою країною.