ЄС і Британія не досягли компромісу та продовжують Brexit-переговори

Переговірники ЄС і Великобританії не змогли вчора знайти компромісного рішення навколо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду Brexit і продовжать переговори у п’ятницю.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Текст документа був у четвер увечері оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Цього вечора ми з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном підбили підсумок переговорів щодо широкої Угоди про партнерство між Європейським Союзом та Об’єднаним Королівством, що тривають досі. Ми вітали суттєвий прогрес із багатьох питань. Водночас, усе ще треба подолати великі розбіжності, зокрема, у сфері рибальства. Подолання таких розбіжностей буде дуже складним. Переговори продовжаться завтра», - йдеться у заяві президента Єврокомісії.

Читайте також: Британський уряд закликає супермаркети робити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit

Як повідомлялося, з 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Великобританія заявляють про збереження принципових розбіжностей у таких питаннях, як правове поле, система управління та організація рибальства. На цей час зберігається невизначеність щодо того, чи вдасться сторонам досягти угоди до кінця року.