Британський уряд закликає супермаркети робити запаси продуктів на випадок жорсткого Brexit

Уряд Великої Британії закликав супермаркети зробити запаси їжі та інших важливих товарів, це пов’язано з високою ймовірність провалу підписання торгової угоди між Британією та ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.

Влада країни попередила також виробників їжі, що протягом наступних трьох місяців очікується дефіцит овочів. А експерти-планувальники передбачають, що фактичний вихід Великої Британії із Євросоюзу без жодної торговельної угоди спровокує паніку серед населення, яке почне буквально спустошувати магазини, скупляти товари першої необхідності ще в більшому масштабі, ніж це було під час першого, весняного, лоукдауну.

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Як відомо, Об’єднане Королівство вже формально вийшло із ЄС в кінці січня, однак до кінця цього року ще діє перехідний період, за який сторони мають чітко врегулювати формат майбутніх відносин – насамперед торгово-економічних. І одним із ключових питань стало підписання договору про вільну торгівлю, якого досі немає через низку розбіжностей між Лондоном та Брюсселем.