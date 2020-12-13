Британія та ЄС домовилися продовжити торговельні переговори

Лондон і Брюссель домовилися про продовження переговорів про нову торговельну угоду між Об’єднаним Королівством та ЄС, попри на глухий кут, у який вони зайшли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC з посиланням на спільну заяву британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

«Ми мали плідну телефонну розмову цього ранку. Ми обговорили головні невирішені питання. Наші команди переговірників працювали практично цілодобово протягом останніх кількох днів. Тож попри виснаження від майже року перемовин, попри кількаразові провали дедлайнів, ми наразі вважаємо відповідальним кроком взяти додатковий дедлайн», - йдеться в спільній заяві посадовців.

Джонсон та фон дер Ляйєн наголосили, що черговий раунд переговорів, дата якого ще не оголошено, має дати відповідь, «чи можна домовитись навіть на цьому пізньому етапі».

Очільниця Єврокомісії додала, що переговори продовжаться у Брюсселі.

Останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху: Британія відкинула останню пропозицію ЄС як неприйнятну для неї. У випадку відсутності подальшого прогресу й 13 грудня прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Леєн мали виступити із заявою про неможливість подальших переговорів.

Об’єднане Королівство вже формально вийшло із ЄС в кінці січня, однак до кінця цього року ще діє перехідний період, за який сторони мають чітко врегулювати формат майбутніх відносин – насамперед торгово-економічних. І одним із ключових питань стало підписання договору про вільну торгівлю, якого досі так і не сталося через низку розбіжностей між Лондоном та Брюсселем.