Джонсон допускає, що Британії не вдасться укласти угоду з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон допустив, що якщо його країна і Євросоюз не досягнуть торговельної угоди, вони можуть взаємодіяти як Австралія та ЄС - без угоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«На цей час я маю сказати вам з усією відвертістю, що договору (з ЄС - ред.) ще немає, і це було твердою точкою зору нашого кабінету міністрів», - сказав він.

Виступаючи вперше після кризової зустрічі в Брюсселі, прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що «зараз саме час» для компаній і людей потрібно підготовити до того, що угоду не буде завершено.

Джонсон сказав, що «дивлячись на те, де ми знаходимося», життєво важливо, щоб Велика Британія підготувалася до «австралійському варіанту» відмови від угоди про вільну торгівлю з ЄС.

«Є велика ймовірність, що у нас буде рішення, більше схоже на відносини Австралії з ЄС, ніж на відносини Канади з ЄС», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, з початку тижня у спільних заявах президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже двічі робили спільні заяви щодо збереження принципових розбіжностей у підготовці угоди про подальші відносини після завершення перехідного періоду, з 1 січня 2021 року. З цього моменту Велика Британія не братиме участі у спільному ринку і митному союзі ЄС, і стане для ЄС третьою країною.

Фото: АА