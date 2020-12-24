Медики Британії просять уряд продовжити перехідний період Brexit

Національна служба здоров’я Великої Британії звернулася до Бориса Джонсона з проханням продовжити на місяць перехідний період після Brexit з огляду на ризики пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

У листі до глави уряду зазначається, що на тлі рекордного зростання кількості нових випадків COVID-19 додатковий місяць перехідного періоду убезпечить медиків від негативних наслідків, що можуть настати у разі виходу Британії з ЄС без нової торговельної угоди.

За словами керівників служби, у разі "жорсткого" Brexit їм необхідно буде впроваджувати низку змін за короткий час, тоді як ці зусилля доречніше спрямувати на боротьбу з інфекцією.

Серед іншого, медики побоюються проблем на дорогах у східній Англії, де пролягає основний маршрут експорту до Європи. У разі відновлення прикордонних перевірок там можливі величезні затори.

Напередодні у Британії зафіксували новий рекорд заражень з початку епідемії - 36 804 нових випадки. У цьому зростанні захворюваності звинувачують новий та більш заразний штам коронавірусу.

Як повідомлялося, головний переговірник від ЄС Мішель Барньє та інші дипломати заявили, що Брюссель має бути готовим і після Нового року продовжити перемовини з Лондоном з приводу подальшого формату відносин.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня. Сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія заявляють про збереження принципових розбіжностей у низці питань.