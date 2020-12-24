У Британії другий день поспіль понад 39 тисяч випадків COVID-19

У Великій Британії протягом останньої доби було зареєстровано 39 036 підтверджених випадків захворювання COVID-19 – це другий за величиною щоденний показник, зафіксований в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Днем, що перевершив цю цифру, була середа, коли було підтверджено 39 237 нових випадків захворювання.

Як зазначається, кількість тестувань на коронавірус у Британії збільшилася протягом останнього тижня з приблизно 400 000 тестів на день до 500 000. Упродовж минулої доби від COVID-19 у Британії померло 574 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.

Фото: TASR/Henrich Mišovič