Франція поновила транспортне сполучення із Британією

Залізничне, повітряне та морське сполучення між Францією та Великою Британією поновлюється у середу вранці після того, як французький уряд погодився послабити заборону на поїздки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що громадяни Франції та Британії, які проживають у Франції, і перевізники тепер можуть подорожувати, якщо у них був негативний тест менш ніж за 72 години до в'їзду.

Військові та медперсонал у Кенті проводитимуть експрес-тести водіїв вантажівок, які дві доби не могли перетнути кордон.

З моменту закриття кордону в неділю через побоювання з приводу нового штаму коронавірусу там застрягли тисячі транспортних засобів.

Попри те, що Франція та Британія досягли згоди, понад 50 інших країн, включаючи Італію, Індію та Пакистан, не пропускають подорожувальників із Великої Британії.

Нідерланди оголосили, що знову дозволять прибуття з Британії при наявності негативного тесту.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

20 грудня Франція закрила кордон на 48 годин, через що всі британські вантажівки, які прямують через цю країну до Європи, змушені стояти і чекати вирішення ситуації.

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