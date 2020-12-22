У Британії за добу – майже 37 тисяч випадків коронавірусу

У Великій Британії у вівторок коронавірус виявили у 36 804 осіб, що є найбільшим добовим приростом від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що попередній антирекорд був встановлений у неділю, 20 грудня, - 35 928 нових випадків.

Крім того, за офіційними даними, у вівторок 691 людина померла через COVID-19 - це найвищий показник за майже місяць.

Загалом від початку епідемії у Великій Британії зареєстровано 2 110 314 випадків коронавірусу, з них 68 307 летальних.

У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, відомий як VUI-202012/01. Вважається, що він виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.