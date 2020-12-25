У соборі Паризької Богоматері провели перший концерт після пожежі

Хор собору Паризької Богоматері дав перший концерт після пожежі в соборі у квітні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Cпочатку планувалося, що у хорі будуть 20 осіб, проте через безпекове питання цю кількість скоротили до восьми.

Усі учасники були одягнуті у захисні костюми й каски. Через пандемію коронавірусу співаки хору також тримали соціальну дистанції під час концерту, присвяченому католицькому Різдву.

Зазначається, що це був перший концерт у соборі Паризької Богоматері після минулорічної руйнівної пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті пожежі, що сталася 15 квітня 2019 року, значно постраждав собор Паризької Богоматері. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху собору. Вціліли дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати та зберегти основні духовні реліквії та скарби собору Паризької Богоматері.

Фото: Cathédrale NotreDame, Twitter